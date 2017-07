VW Polo am Tostedter Bahnhof aufgebrochen

bim. Tostedt. Ein VW Polo, der auf dem Parkplatz am Tostedter Bahnhof stand, wurde in der Zeit zwischen Montag, 7 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, aufgebrochen. Die Diebe schlugen eine Seitenscheibe ein durchwühlten den Innenraum. Was sie hierbei alles erbeuteten, steht noch nicht fest. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro.