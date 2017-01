Windrad in Neu Wulmstorf knickt um

bim. Neu Wulmstorf. Ein fast 100 Meter hohes Windrad ist am Dienstag in Neu Wulmstorf umgeknickt. Verletzt wurde niemand. Es sollen die Bolzen der Rohrverschraubung gerissen sein. Warum das passierte, ist noch unklar. Die Anlage auf dem Gelände einer früheren Hausmülldeponie, die von der Stadtreinigung Hamburg betrieben wird und aus insgesamt drei Windrädern besteht, soll vom Netz genommen worden sein.



Für die Menschen im Landkreis Harburg werden Erinnerungen wach: Kurz vor Weihnachten 2013 war das Rotorblatt einer Windenergieanlage in Dohren (Samtgemeinde Tostedt) nur ca. 500 Meter von einem gern von Spaziergängern genutzten Weg entfernt abgestürzt. Die Betreiberfirma "Repower Systems" hüllte sich damals über Ursache und Schadenshöhe in Schweigen.