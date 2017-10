Wohnwagenbrand im Ferienzentrum Heidenau

Böse Überraschung für einen Camper im Ferienzentrum Heidenau: Er war am Montag gegen 7.45 Uhr nur schnell zu den Waschräumen gegangen - und sah bei seiner Rückkehr seinen Wohnwagen in Flammen stehen. Die Feuerwehren aus Heidenau und Tostedt rückten auf den Campingplatz "Blaue Lagune" an, um den Wohnwagen zu löschen. Die unter Atemschutz vorgehenden Feuerwehrmitglieder aus Heidenau hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten eine Ausbreitung auf die umstehenden Campingwagen verhindern, sodass die ebenfalls alarmierte Tostedter Feuerwehr wieder umkehrte. Personen kamen nicht zu Schaden, allerdings blieben vom Wohnwagen und dessen Einrichtung nur noch einige Metallreste übrig.Die Polizei nahm ihre Ursachenermittlung auf. Die Schadenhöhe steht noch nicht fest.