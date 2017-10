Zigarettenautomat in Königsmoor aufgebrochen

bim. Königsmoor. An dem Zigaretten-Automaten in der Baurat-Wiese-Straße in Königsmoor machten sich Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag zu schaffen. Die Täter schnitten die Verkleidung des Gehäuses auf und gelangten so an die Ausgabeschächte sowie das Bargeld. Sämtliche Zigarettenschachteln und die Münzbehälter wurden gestohlen. Wie hoch die Beute ist, steht noch nicht fest. Allein der Sachschaden beträgt rund 8.000 Euro.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 04182-28000 bei der Polizei in Tostedt zu melden.