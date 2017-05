Bahnhofsfahrstuhl in Tostedt ist seit zwei Monaten defekt

„Wenn man nicht in den Aufzug hineinkommt, kann man zumindest nicht steckenbleiben“, sagt Peter Dörsam, der inzwischen einen bitteren, schwarzen Humor entwickelt hat, weil die Bahn sich nicht um eine nachhaltige Lösung bei den Fahrstuhl-Defekten kümmert. Denn bei den häufigen Ausfällen ist es im Sommer auch schon vorgekommen, dass im steckengebliebenen Aufzug Menschen in Lebensgefahr gerieten, weil die Techniker eine mehr als einstündige Anfahrt hatten und die Eingeschlossenen dehydrierten. In diesen Fällen musste jedes Mal die - wohlgemerkt freiwillige - Feuerwehr die Eingeschlossenen retten, wurde also sozusagen unfreiwillig zum Handlanger der Bahn.„Die Unzuverlässigkeit der Fahrstühle deckt sich mit der beim Winterdienst. Da gibt es auch regelmäßig Beschwerden“, berichtet Jürgen Lürtzing. Ihm klagte gerade eine auf den Rollator angewiesene Frau ihr Leid, weil sie ohne den Fahrstuhl die Bahn nicht nutzen und sich ein Taxi nach Buchholz nicht leisten kann.Bürgermeister Dörsam berichtete, er habe mit den Zuständigen der Bahn gesprochen. „Seit Oktober soll es deutschlandweit viele Verbesserungen geben, um die Fahrstuhl-Ausfälle zu reduzieren. Das ist an Tostedt leider vorbeigegangen.“ Denn Qualitätsziel der Bahn sei es, in Ballungszentren eine Fahrstuhl-Verfügbarkeit von 97 Prozent und in der Fläche von 95 Prozent zu gewährleisten. Zumindest hatte Peter Dörsam aber auch erfahren, dass noch in diesem Jahr wohl die Technik der Tostedter Fahrstühle nicht mehr nur repariert, sondern ausgetauscht bzw. erneuert werden soll. „Das ist bei der hiesigen Ausfallrate, die es seit Inbetriebnahme im Jahr 2007 gibt, absolut überfällig“, so Dörsam.Ebenso ärgerlich ist die mangelnde Information der Fahrgäste über Fahrstuhl-Defekte. „Wenn der Aufzug auf dem mittleren Gleis ausfällt, ist es noch dramatischer. Wer mit Gehbehinderung dort festsitzt, kommt ohne Hilfe nicht mehr weg“, so Jürgen Lürtzing.Die DB Station & Service-AG kündigt nun auf ihrer Homepage an, 1.000 Bahnhöfe mit einer Fernüberwachung auszurüsten und den „Ausbau Digitalisierung im Anlagenmanagement“ (ADAM) voran zu bringen, um künftig Reisende frühzeitig über Ausfälle und Störungen von Aufzügen und Rolltreppen zu informieren. Allerdings fallen 5.400 Personenbahnhöfe in die Verantwortung der Bahn. Da werden Tostedt und Buchholz als eher kleine Bahnhöfe wohl mal wieder buchstäblich auf der Strecke bleiben.Was den aktuellen Ausfall betrifft, seien die Ersatzteile bestellt, war Dörsam mitgeteilt worden. Seit gestern sollte der Aufzug wieder einsatzbereit sein. „Wir werden bei dem Thema auf alle Fälle am Ball bleiben“, verspricht er.