Bühne "Bunter Vorhang": Ein Krippenspiel der anderen Art

Ein Krippenspiel der etwas anderen Art führt in den kommenden Wochen die Bühne "Bunter Vorhang" von Ulrike von Thien, Unter den Linden 39 in Tostedt, auf: eine Interpretation des Stücks "Ox und Esel" von Norbert Ebel.Zum Inhalt: Ox kommt von der schweren Arbeit nach Hause und hat Hunger. Doch was ist das? Ein kleiner Mensch liegt in seiner Futterkrippe - mitten in seinem Essen. Plötzlich sind er und Esel Pflegeeltern geworden, und zunächst hängt der Haussegen schief. Denn Ox will den ungebetenen Gast schnell wieder loswerden. Aber: ielleicht ist es das Jesuskind? Es ist schließlich die Zeit dafür.Die Aufführungstermine (in verschiedenen Besetzungen): Samstag und Sonntag, 25. und 26. November, jeweils um 16 Uhr, Montag, 27. November, und Donnerstag, 30. November, jeweils um 17 Uhr und im Dezember am 2. und 3. Dezember (16 Uhr), 4. und 7. Dezember (17 Uhr), 9. Dezember (um 16 Uhr), 10., 11. und 14. Dezember (17 Uhr), 16. und 17. Dezember (16 Uhr).• In der familiären Bühne "Bunter Vorhang" stehen 40 Plätze zur Verfügung. Karten gibt es zum Preis von 10 Euro im Vorverkauf bei "Buch & Lesen", Unter den Linden 16, Tel. 04182-3138.Wer mit einer Kita-Gruppe oder Schulklasse eine Aufführung besuchen möchte, meldet sich unter Tel. 04182-292332.