Das neue Programmheft des Jugendzentrums Tostedt ist da

Das neue Programmheft des Jugendzentrums Tostedt (Juz-T) ist da. Unter dem Motto "No Limits - grenzenloser Spaß" gibt es vom 7. Februar bis zum 27. Juni eine Reihe toller Angebote für Kinder und Jugendliche der Samtgemeinde Tostedt. Organisiert wird das Programm mit vielen Ausflügen sowie Kreativangeboten vom Team des Juz-T. „Dieses Jahr gibt es etwas Neues: eine Juz-T Freizeit in Schweden, die wir gerade auf Hochtouren organisieren“, so die Juz-T-Leiter Benjamin Gaum und Lennard Weiß.Highlights sind zum Beispiel die Ausflüge ins Hamburg Dungeon am Dienstag, 20. März von 12 bis 16 Uhr (ab zehn Jahren, 10 Euro) oder ins Drachenlabyrinth in Hamburg am Donnerstag, 22. März, von 10.45 bis 15.30 Uhr (ab sieben Jahren, 6 Euro). Jeden Mittwoch können die Teilnehmer ihre Kreativität ausleben. Dazu gehören u.a. das Basteln von Tiermasken am 14. Februar von 17.30 bis 19 Uhr (ab sechs Jahren, 3 Euro) sowie der Bau eines Insektenhotels am 21. Februar von 17.30 bis 18.30 Uhr (ab sechs Jahren, 4 Euro), einer Murmelbahn am 28. Februar von 17.30 bis 19 Uhr (ab acht Jahren, 4 Euro) oder eines Tischfußballspiels am 14. März von 17.30 bis 19 Uhr (ab acht Jahren, 4 Euro), das Anfertigen von Muttertags-Geschenken am 9. Mai von 15 bis 17 Uhr (ab acht Jahren, 4 Euro).Alle Angebote laufen auch im Rahmen des Kooperationsprojektes "Frei Zeit inklusiv" mit der Lebenshilfe Lüneburg-Harburg. Das bedeutet, dass auch Kinder und Jugendliche mit Handicap überall mitmachen können.Die Programm-Hefte inklusive Anmeldeformular liegen u.a. im Jugendzentrum Tostedt, in allen Grund- und weiterführenden Schulen, in vielen Tostedter Geschäften sowie im Rathaus im Familien-Servicebüro aus. Jugendzentrums in Tostedt.Die Öffnungszeiten des Juz-T, Dieckhofstraße 15a: montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr, 14-tägig freitags bis 22 Uhr.