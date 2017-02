Fest- und Partyanhänger jetzt im Tostedter Autohaus John mieten

„Ich freue mich, dass sich so viele Firmen und Institutionen aus Tostedt und Umgebung an diesem Projekt beteiligt haben“, sagt Karl Christian John, Eigentümer des Autohauses John an der Bremer Straße 32 in Tostedt.Dort steht der Fest- und Partyanhänger und kann für individuelle Feiern gemietet werden. Ansprechpartner ist Karl Christian John. „Die Nachfrage ist bereits jetzt sehr gut. Wir haben zahlreiche Termine notiert“, so Karl Christian John. Es ist also gut, sich rechtzeitig bei ihm zu melden, wenn man den Fest- und Partyanhänger mieten möchte. Info: Tel. 04182-6375.„Mit diesem Fest- und Partyanhänger lassen sich Veranstaltungen ohne Probleme durchführen“, sind sich die Sponsoren des Anhängers einig.Was erwartet den Mieter? Der Anhänger ist komplett ausgestattet. Zum Zubehör gehört ein praktisches Faltzelt in der Größe drei mal sechs Meter, acht Festzeltgarnituren, die für bis zu 80 Personen Platz bieten, ein geräumiger Theken-Kühlschrank, der bis zu 330 Liter Inhalt fasst, sowie ein komfortabler dreiflammiger Gastro-Grill. Der Anhänger kann bei Veranstaltungen jeder Art - zum Beispiel Jubiläen, Tag der offenen Tür, Grill-Events oder auch einer Geburtstagsparty - genutzt werden.„Eine tolle Angelegenheit, wenn eine Feier geplant ist“, sagt Karl Christian John vom Autohaus John, wo der Anhänger steht. Man muss allerdings bedenken, ob ein geeignetes Zugfahrzeug zur Verfügung steht. Dieses sollte eine Gesamtzugkraft von 2.000 Kilo haben. „Wer kein passendes Fahrzeug besitzt, kann bei uns ein Fahrzeug leihen“, so Karl Christian John. Wichtig ist auch hier, sich rechtzeitig um den Termin zu bemühen, denn nur dann kann Fest- und Partyanhänger zusammen mit dem Fahrzeug vermietet werden. Die Sponsoren freuen sich, wenn viele Personen und Institutionen denFest- und Partyanhänger ausleihen.Die Sponsoren haben sich entschieden, dass der Verleih des Fest- und Partyanhängers für sozial-karitative Einrichtungen der Gemeinde Tostedt kostenlos ist. Ebenfalls erhalten Schulen, Kindergärten, Kirchen, Feuerwehr, Seniorenwohneinrichtungen und Lebenshilfe den Anhänger kostenfrei. Voraussetzung ist die Verfügbarkeit. Die Hinterlegung einer Kaution ist jedoch notwendig. „Alle Sponsoren wollen die Gemeinde und die Institutionen unterstützen“, so Karl Christian John.