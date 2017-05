Frech und norddeutsch! Frühlingsfest unter Palmen in Tostedt

Ein tolles Programm und Südsee-Flair erwartet die Besucher beim Tostedter Frühlingsfest f.u.n. - frech und norddeutsch - am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Mai. Auf dem mit Palmen dekorierten Platz Am Sande treten am Samstag ab 18 Uhr mit den Bands "Kilkenny" sowie - gefördert von der Irene und Friedrich Vorwerk-Stiftung - Ulrich Ellison & Tribe internationale Hochkaräter auf und präsentieren Irish Folk sowie Texas Rock und Blues. HipHop des Tostedters Felix Wartemann und ein Karaoke-Contest runden den Samstagabend ab.Am Sonntag startet f.u.n. um 11 Uhr mit einem Kunsthandwerkermarkt und buntem Bühnenprogramm. Mit dabei sind dann u.a. die "Tanzmäuse" des TSV Heidenau, die Trachtengruppe "De Beekscheepers", der Vietnamesenverein mit Drachen- und Fächertanz, die Trommelgruppe der Lebenshilfe in Buchholz sowie das Duo "T-Bag".Außerdem laden am Sonntag, 21. Mai, von 12 bis 17 Uhr mehrere Tostedter Geschäfte zum gemütlichen Shoppen im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags ein.