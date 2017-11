Gelungene Sprayaktion im Jugendzentrum Tostedt

Nachdem vor einigen Wochen die Skater-Anlage in Tostedt von Jugendlichen des Jugendzentrums (JUZ) und Reso Fabrik-Mitarbeitern besprüht wurde, ist jetzt eine Wand im JUZ verschönert worden. Pierre Hennig, der mittlerweile am Bodensee lebt, ist für das Projekt extra in seine alte Heimat Tostedt zurückgekehrt. Unterstützt wurde er dabei von Pascal Hufeld. Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen wurden Ideen entwickelt, die diese auch auf der Wand umsetzen durften.„Der grüne Schriftzug ist von Ryan Connor, und Niklas hat sich mit dem ZIP verewigt. Die restliche Wand wurde von Pierre gesprayt. Für die Zukunft arbeiten wir gerade einen Plan aus, die übrigen Wände ebenfalls künstlerisch zu gestalten“, so JUZ-Leiter Lennard Weiß.