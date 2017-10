Glücksraddrehen des Tostedter Jugendzentrums brachte über 1.000 Euro

Dieser Betrag kann sich wirklich sehen lassen: Das Team des Jugendzentrums (JUZ) Tostedt hat beim Glücksraddrehen auf dem Töster Flohmarkt 1.018 Euro eingenommen. Wie berichtet, wird von dem Geld eine Ausfahrt nach Schweden im Sommer 2018 subventioniert, um auch Kindern aus finanziell schwächeren Familien die Möglichkeit an der Teilnahme zu bieten. „Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. Wir freuen uns darauf der Gruppe eine unvergesslichen Urlaub zu bereiten, “ so JUZ-Leiter Benjamin Gaum. Die Gewinner der Sonderverlosung haben ihre Sachpreise und zahlreichen Gutscheine bereits abgeholt."Wir möchten uns nochmals herzlich bei den großzügigen Spendern bedanken", so Gaum.