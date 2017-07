Grundschüler machen den Verkehrsfuchs-Führerschein

Der Juli steht beim Energieunternehmen EWE und beim ADAC im Zeichen der Verkehrssicherheit. In allen EWE Service-Punkten und in den Geschäftsstellen des ADAC Weser-Ems können sich Grundschüler vom 3. bis 29. Juli über das Thema informieren und den Verkehrsfuchs-Führerschein machen. Alle Kinder, die den Test bestehen und sich damit als fit in Sachen Straßenverkehr erweisen, bekommen einen persönlichen Verkehrsfuchs-Ausweis auf ihren Namen ausgestellt. Dazu gibt es ein Starter-Kit mit Kordel-Rucksack, Snap-Armband und Sattelschutzbezug für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Außerdem ist 1 von insgesamt 84 Mädchen- und Jungenfahrrädern zu gewinnen. Dafür muss im EWE Service-Punkt eine Gewinnspielkarte ausgefüllt werden.Weitere Informationen zur Verkehrssicherheitsaktion von EWE und ADAC gibt es unter: www.ewe.de/verkehrsfuchs