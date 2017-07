Heideschleifen für den Heidschnuckenweg

Entlang des deutschlandweit beliebten und preisgekrönten Heidschnuckenwegs werden jetzt fünf bis 20 Kilometer lange Themenrundwanderwege eingerichtet. Dank einer Fördermittel-Zusage für die Planung dieser Heideschleifen von der Europäischen Union und vom Land Niedersachsen fließen 25.000 Euro in die Tourismusregion Lüneburger Heide.Im Winsener Kreishaus ist die Freude groß: „Damit können wir in die konkreten Planungen einsteigen und das Wanderangebot in unserer Region rund um den Heidschnuckenweg noch attraktiver gestalten“, so Landrat Rainer Rempe.Die neuen Rundwege sollen auf bereits bestehenden Wanderwegen verlaufen, die den Heidschnuckenweg an vielen Stellen kreuzen. Um sie auszuwählen, werden diese Wege auf Grundlage der Kriterien des Deutschen Wanderverbands erkundet und bewertet. Die ausgewählten Wege sollen den Besuchern einen Einblick in die vielfältigen Landschaften der Region bieten. Außerdem sollen mehrere Rundwege als Familienwege konzipiert und Teilabschnitte barrierefrei ausgebaut werden.Mit der Planung der Heideschleifen ist Hans-Georg Sievers vom Planungsbüro für Wandertourismus in Emmendingen bei Freiburg beauftragt. Er entwickelt nun die konkrete Streckenplanung. Zudem kümmert er sich um Abstimmungsgespräche und Nutzungsvereinbarungen mit Kommunen und Grundstückseigentümern, die vorbereitende Planung für den Wegebau sowie um die Vorbereitung der Ausschilderung, Informationstafeln und Rastmöglichkeiten.Sobald die etwa halbjährige Detailplanung abgeschlossen ist, stellen die Heidschnuckenwegpartner - die Landkreise Harburg, Heidekreis und Celle sowie die Stadt Celle - einen weiteren Förderantrag für die Umsetzung. Anschließend werden die Heideschleifen durch den Deutschen Wanderverband zertifiziert: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass auch die zweite Stufe über die EU-Strukturförderung bezuschusst wird“, so Landrat Reiner Rempe.• Mehr Informationen zum Heidschnuckenweg finden Interessierte auf der Internetseite www.heidschnuckenweg.de