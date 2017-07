Kameras am Mühlentunnel: Verkehrsfluss soll verbessert werden

Der Mühlentunnel im Seppenser Mühlenweg hat neue Ampeln bekommen, die mit Kameras ausgerüstet worden sind. Diese dienen aber nicht der Überwachung, sondern der Verkehrssteuerung. "Die Maßnahme wurde notwendig, da bei der alten Signalanlage eine Steuerung des Verkehrsflusses nicht mehr möglich war", heißt es aus dem Rathaus.Die Kameras werden am kommenden Montag in Betrieb genommen. "Sie unterscheiden zwischen Lkw und Pkw und registrieren die Verkehrsdichte", erläutert Stadtsprecher Heinrich Helms. Morgens sei der Verkehr aus Richtung Süden stärker, abends aus Richtung Norden. Mit Hilfe der Kameras soll der Verkehrsfluss optimiert werden. Die kleinen rechnergesteuerten Module werden anstelle von Kontaktschleifen im Asphalt eingesetzt. Die Module seien effizienter und deren Austausch günstiger, wenn mal etwas kaputt geht. Denn die Module kosten rund 30 Euro, die Erneuerung einer Kontaktschleife, für die der Asphalt geöffnet werden musste, dagegen mehrere Tausend Euro, so Helms.