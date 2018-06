Kirchenkreis Hittfeld: Nachbarn feiern gemeinsam

Eine schöne Tradition im Sommer: An den Sonntagen in den niedersächsischen Sommerferien feiern die Kirchengemeinden einer Nachbarschaft in ihren Kirchen abwechselnd Gottesdienst und laden herzlich dazu ein. Die Termine und Themen:Gutskapelle Holm mit Prädikant Hans-Joachim Müller: „Da ist Wasser!“, Apostelgeschichte 8, 26-40.Kreuzkirche Sprötze mit Pastorin Ulrike Seebo: „Fürchtet euch nicht!“, Matthäus 14, 22-23.Gutskapelle Holm mit dem Instrumentalduo Windwood & Co u.a. Andreas Schuss: „Wasser ist Leben!“, Offenbarung 21, 6b.Kreuzkirche Sprötze mit Prädikantin Rosika Krossa: „Gib mir solches Wasser!“, Johannes 4.Gutskapelle Holm mit Prädikant Hans-Joachim Müller: „Die Wüste wird blühen!“, Jesaja 35.Maria-Magdalena-Kirche in Heidenau mit Pastorin Jennifer Gillner.Nikodemuskirche in Handeloh mit Pastorin Miriam Heuermann.Johanneskirche in Tostedt mit Pastorin Anke Klindworth.Wassermühle Karoxbostel mit Superintendent Dirk Jäger: „…fallen mir nicht nur ein paar Orte ein.“Kirche Meckelfeld mit Pastor Henning Seiffert: „…denk ich an Sprache.“Christuskirche Fleestedt mit Pastorin Christina Schwabe: „…denk ich an Freundschaft.“Friedenskirche Maschen mit Pastorin Sabine Bokies: „…denk ich an Musik.“Mauritiuskirche Hittfeld mit Pastor Bernhard Kuhlmann: „denk ich an Himmel auf Erden.“in Moisburg mit Pastor i.R. Karl-Ernst Wahlmann.in Hollenstedt mit Pastor Fulko Steinhausen.Scheunengottesdienst in Daensen bei Familie Schaper, Zum Baaksberg 10, mit Pastor Mehnert.Gottesdienst in Hollenstedt mit Vikarin Vinh An Vu.Gottesdienst in Moisburg mit den Prädikanten Fischer.Gottesdienst zur Verabschiedung von Pastor Fulko Steinhausen in Hollenstedt mit Pastor Volker Klindworth.in der Bendestorfer Kirche mit Pastorin Katharina Behnke:„Wo bleibst Du, Trost der ganzen Welt?“, Friedrich Spee von Langenfeld (1591-1635), Jesuit und Prediger gegen das Unwesen der Hexenprozesse.in der Thomaskirche in Klecken mit Vikar Frederic Richter:„Anker der Zeit“, Albert Frey (geb. 1964), Sänger, Songwriter und Musikproduzent.in der Nenndorfer Kreuzkirche mit Pastorin Dorothea Blaffert:„So nimm denn meine Hände“. Julie Hausmann (1826-1901), Erzieherin im Baltikumin der Bendestorfer Kirche mit Pastorin Dorothea Blaffert:„Bleib bei mir, Herr“, William Henry Monk (1823-1889), Chormeister und Professor am King’s College.in der Thomaskirche in Klecken mit Prädikant Dr. Pohl:„Die Nacht ist vorgedrungen“, Jochen Klepper (1903-1942), Schriftsteller in Berlin.in der Nenndorfer Kreuzkirche mit Pastorin Katharina Behnke:„Zünd uns ein Licht an im Verstand“, Hrabanus Maurus (um 780), Benediktinermönch und „Lehrer Deutschlands“in der Lutherkirche Neu Wulmstorf mit Pastorin Heide Wehling-Keilhack.unterwegs mit Pastorin Ellen Kasper und den „Perlen des Glaubens“.unterwegs im schönen Garten des Dorfes – ein meditativer Spaziergang über den Alten Friedhof mit Pastorin Ellen Kasper.Gottesdienst mit Prädikant Hans-Joachim Müller in der St. Martinskirche.unterwegs auf dem historischen Johannisweg nach Undeloh mit Pastorin Ellen Kasper. (Bei der ca. 16 Kilometer langen Wanderung an wetterfeste Kleidung, Sonnenschutz, Trinkwasser und Proviant denken.)Gottesdienst mit Prädikant Hans-Joachim Müller in der St. Martinskirche.