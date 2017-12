Leergutbons kommen Gymnasium Tostedt zugute

Wer sein Leergut im Rewe-Markt in der Zünnhütte in To-stedt abgibt, kann jetzt entscheiden, ob er den Pfandbon für einen guten Zweck spendet. Denn die von den Kunden gestifteten Bons kommen den Schulverein des Gymnasiums zugute. Gleichzeitig nimmt das Gymnasium diese Gelegenheit zum Anlass, seine Projektarbeit an der Schule vorzustellen. Der gesamte Erlös aus der Aktion kommt dem Schulverein zugute.„Die Projektarbeit ist ein ganz wichtiger Baustein im Lernkonzept am Gymnasium und wird durch den Schulverein unterstützt“, erläutert Jessica Albert vom Schulverein. So wird zum Beispiel ermöglicht, dass die Schüler „echten Römern“ - den stilecht verkleideten Mitgliedern der „Legio XXI Rapax“ - begegnen, wenn es um das Thema Römerzeit im Geschichtsunterricht geht. Das EWE-Mobil ist regelmäßig zu Besuch und unterstützt den Physik-Unterricht. Die Technik-Freaks unter den Schülern können sich in der Robotik-AG entfalten, die am Gymnasium in Zusammenarbeit mit der TUHH stattfindet. „Wir nennen es gerne 'Unterricht zum Anfassen' oder auch 'Erlebnisunterricht'. Unsere Projekte sind unterrichtsbegleitend und kommen bei den Schülern sehr gut an. All dies präsentieren wir auf unserem Plakat bei REWE“, so „, Jessica Albert.