Neue Attraktionen im Schullandheim Estetal Kakenstorf bestaunt

Zahlreiche Interessierte wurden jetzt beim Tag der offenen Tür im Schullandheim Estetal in Kakenstorf begrüßt, darunter auch ehemalige Mitarbeiter, die über 20 Jahre im Haus tätig waren und nun über die vielen Veränderungen wie die neuen Hochbetten staunten.Die Kinder spielten begeistert im Wald und wagten sich an die Herausforderung, auf Balancierseilen die Este zu überqueren. Höhepunkt war die Eröffnung der neuen Himmelsleiter der Erlebnispädagogen von Exeo. Nachdem bereits viele Jungen-Teams erfolglos versucht hatten, die gut zehn Meter hohe Balkenleiter zu erklimmen, schafften es Molly, Josepha und Lucy vom Chor "Meckziko Little Big Singers" aus Meckelfeld als erste, die Luftballons ganz am Ende zu erreichen. Der Chor umrahmte die Veranstaltung auch mit Gesang.