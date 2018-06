Neue Tostedter Pastorin wird ordiniert

Tostedt : Johanneskirche Tostedt |

bim. Tostedt. Miriam Heuermann ist die neue Pastorin der Tostedter Johannes-Kirchengemeinde. Im April hat sie ihr zweites Examen erfolgreich bestanden, nun ist Tostedt ihre erste Pfarrstelle. Am Sonntag, 17. Juni, wird Miriam Heuermann von Landessuperintendent Dieter Rathing um 16 Uhr im Gottesdienst ordiniert, anschließend sind alle Besucher zum Empfang im Gemeindehaus eingeladen.

Miriam Heuermann (29) kommt aus Oldenburg und hat in Göttingen, Berlin und Neuendettelsau studiert. „Ich bin eigentlich volkskirchlich geprägt - Kindergottesdienst, Kirche, Jugendfreizeiten - all das gehörte zu meinem Leben einfach dazu. Zuerst hat mich weniger der Beruf der Pastorin, als vielmehr das Fach Evangelische Theologie gereizt, ich mochte alte Sprachen und Geschichte“, sagt Miriam Heuermann. Erst durch ein Praktikum in einer Gemeinde bei Bremerhaven kam die Lust am Beruf: „Ein ärmerer Stadtteil mit hohem Migrationsanteil, da gab es viel handfeste Arbeit zu tun, damit es Kindern besser ging, sie ein Mittagessen bekamen und betreut wurden.“ Zudem war sie für die Gefängnisseelsorge zuständig. Ihr Vikariat absolvierte sie bereits im Kirchenkreis Hittfeld, in der Kirchengemeinde Meckelfeld-Over-Bullenhausen.

Was liebt sie an ihrem Beruf? „Ich mag Menschen, ich rede gern mit ihnen, höre gern zu, freue mich mit ihnen, kann mit ihnen traurig sein. Als Pastorin ist es nie langweilig, der Beruf ist vielfältig und spannend.“ Gemeinsam mit ihrem Ehemann und Söhnchen Benjamin zieht sie ins Pfarrhaus, sobald dies nach dem Auszug von Pastor Gerald Meier renoviert worden ist. „Ich freue mich darauf, im großen Pfarrteam mit Pastorin Birgit Lang und Pastorin Gudrun Junge zu arbeiten und auf die Menschen hier im Ort“, sagt Miriam Heuermann.

In ihrer Freizeit steht die Familie an erster Stelle, sie mag Kino und spannende TV-Serien, geht gern an der Elbe spazieren und tanzt mit ihrem Mann Standard- und Lateintänze.