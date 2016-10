Neues Spielgerät für Moorhallen-Spielplatz

bim. Königsmoor. Die Kinder in Königsmoor haben außer dem neu gestalteten Spielplatz in der Neuen Straße nun eine neue tolle Spielmöglichkeit: An der Moorhalle wurde jüngst feierlich ein neues Spielgerät zum Klettern und Rutschen eingeweiht. Dutzende Kinder mit ihren Eltern waren der Einladung gerne gefolgt.

„Im Dorf und über die Grenzen hinweg hat sich das neue Spielgerät bereits herumgesprochen, eine Anwohnerin hat an einem Nachmittag 25 Personen auf dem Gelände gezählt. Das übertraf unsere Erwartungen bei weitem“, so Königsmoors Bürgermeister Matthias Schuback. Sein besonderer Dank galt dem Jugend-, Kultur- und Sportausschuss, insbesondere dessen Vorsitzender Petra von Schassen, die diese Maßnahme entscheidend vorangetrieben habe.

Als nächstes ist ein überdachter Sitzplatz angedacht, damit man sich bei schlechtem Wetter zurückziehen oder einen Picknicktisch decken kann.