Nur noch kurze Zeit königlich / Beim Kreiskönigsball in Tostedt werden die neuen Kreismajestäten gekrönt

Tostedt : Schützenhalle |

bim. Tostedt. Auch das schönste Königsjahr geht einmal zu Ende: Am Samstag, 8. Oktober, endet die Amtszeit der beiden Kreismajestäten 2015/2016, Peter Henk vom KKS Tell Buchholz und Ingrid Indorf vom Schützenverein Heidenau. Denn dann werden im Rahmen des Kreiskönigsballs des Schützenverbandes Nordheide und Elbmarsch die neuen Kreismajestäten gekrönt.

Im September traten die amtierenden Vereinsmajestäten des Jahres 2016 an, um ihre neue Kreismajestät auszuschießen: 40 Schützenkönige auf der Anlage des SV Dibbersen-Dangersen, die 31 Damenköniginnen bei der amtierenden Kreiskönigin Ingrid Indorf beim SV Heidenau.

Wer die Würden errungen hat, bleibt allerdings bis zum Kreiskönigsball ein gut gehütetes Geheimnis. Denn erst dort werden die neuen Majestäten im Beisein von über 1.800 Gästen aus 50 Vereinen des Landkreises proklamiert.