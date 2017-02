Pfeifenclub Otter hat tolle Veranstaltungen geplant

Oliver Gerhardt bleibt stellvertretender Vorsitzender des Pfeifenclubs "Blauer Dampf" Otter. Er wurde jüngst in der Jahreshauptversammlung im Amt bestätigt. Kassierer wurde Jens Kahl, neuer Kassenprüfer Bernd Gätjens.Vorsitzender Holger Dinkla, der ebenso wie Uwe Klawitter keine Sitzung im abgelaufenen Jahr versäumte, ehrte besonders treue Mitglieder: Heinrich Meinecke wurde für 60-jährige Mitgliedschaft, Ernst Lüdemann für 50 Jahre Mitgliedschaft und Joachim Klawitter für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Jörg Lemcke wurde für „besondere Verdienste“ ausgezeichnet.Für dieses Jahr hat der Pfeifenclub wieder einige Highlights für die Dorfgemeinschaft geplant: Am 10. Februar um 19.30 Uhr steigt die Pfeifenclub-Bingo-Show zugunsten von Kinder- und Jugendprojekten im Schützenhaus. Als Hauptpreis winkt ein Fernseher mit DVD-Player. Einlass ist ab 18.30 Uhr.Am 18. Juni ab 11 Uhr veranstaltet der Pfeifenclub ein großes Sommerfest auf dem Schützenplatz. „Boßeln rund um den Otterberg“ ist am 24. September ab 9 Uhr angesagt.