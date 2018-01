Stefan Baumann ist neuer Leiter der Kreisvolkshochschule

Seit Jahresbeginn hat die Kreisvolkshochschule (KVHS) mit Stefan Baumann einen neuen Leiter: Der studierte Pädagoge verfügt über langjährige Erfahrung in der Erwachsenenbildung. Nach fast sieben Jahren als Projekt- und Qualitätsmanager an der Volkshochschule Region Lüneburg wechselt Stefan Baumann nun an die Kreisvolkshochschule Harburg.Dort wird er mit einem kompetenten Team aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kurs- und Fachbereichsleitungen sowie Verwaltungsangestellten zusammenarbeiten, die immer wieder ein vielseitiges Kursprogramm gemeinsam realisieren und damit den guten Ruf der Kreisvolkshochschule prägen.„Die Volkshochschulen stehen seit Jahrzehnten für die Chance auf Partizipation und Selbstverwirklichung, für das Bewahren von traditionellem Wissen und Demokratisierung. Wir bieten die Chance, verlorenes Wissen neu zu erlernen, verpasste Wege neu zu gehen und sich auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Genau dies sind die Gründe, die mich für meine zukünftige Aufgabe als Leiter der Kreisvolkshochschule motivieren“, sagt Stefan Baumann zur Rolle der Kreisvolkshochschule.Stefan Baumann sieht für die Zukunft folgende Schwerpunkte für die Arbeit der KVHS: „Als größte Erwachsenbildungseinrichtung im Landkreis Harburg ist es mir wichtig, ein attraktives, verlässliches und ortsnahes Bildungsangebot in den klassischen Themenfeldern der VHS anzubieten, eine kompetente und unabhängige Bildungsberatung entsprechend der individuellen Lebenswege sicherzustellen und die Rolle im Netzwerk der regionalen und überregionalen Bildungslandschaft auszubauen.“So ist es dem neuen Leiter der KVHS wichtig, bestehende Zielgruppen und Angebote zu erhalten und gleichzeitig neue und spannende Projekte zu entwickeln.Stefan Baumann betont: „Mitmachen ist erwünscht – wenn Sie als Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Harburg an der Entwicklung Ihrer Kreisvolkshochschule mitarbeiten wollen, kreative Ideen einbringen oder Anregungen abgeben möchten, sind Sie herzlich willkommen."• Wer den neuen KVHS-Leiter erreichen möchte, meldet sich unter der Telefonnummer 04105-599 40 25 oder schickt eine E-Mail an: Stefan.Baumann@lkharburg.de."