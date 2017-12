"Töster Sänger" auf "Kindergarten-Tournee"

Alle Jahre wieder machen sich mehrere "Töster Sänger" auf, um in einigen Kindergärten der Samtgemeinde Tostedt fröhliche Weihnachtslieder mit den Kindern zu singen. So führte die "Kindergarten-Tournee" sieben "Töster Sänger", die unter dem Namen die "Medleys" auftreten und von Heinz Seyffarth mit seinem Akkordeon begleitet werden, auch in den Kindergarten Otter."Seid ihr denn schon sangesbereit, und ist eure Stimme geölt?" - So stimmte Kindergartenleiterin Gabriele Schwenke ihre Schützlinge auf die musikalische halbe Stunde ein. Die fröhlichen Sänger trugen altbekannte Weihnachtslieder genauso enthusiastisch vor wie neuere Titel und ermunterten die Kinder zum Mitsingen. Sogar manche Mutter, die Sohn oder Tochter zu dem kleinen Konzert begleitete, ließ es sich nicht nehmen, mit einzustimmen.Dass die sympathischen Sangesknaben, die alle schon die 70 überschritten haben, gesund und fit im nächsten Jahr wieder die Tostedter Kindergärten besuchen, das hoffen all ihre kleinen und großen Fans.