Tostedts Samtgemeindefeuerwehren mit beeindruckender Bilanz

Eine beeindruckende Jahresbilanz hat Tostedts Gemeindebrandmeister Sven Bauer für das vergangene Jahr vorgelegt. Demnach mussten die zwölf Feuerwehren der Samtgemeinde 578 Mal ausrücken, um an 413 Einsatzstellen Hilfe zu leisten oder Brände zu löschen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Anstieg der Einsatzzahlen um 67 Prozent. Besonders die vielen Sturm- und Unwettereinsätze im Juni, September und Oktober machten den Wehren zu schaffen, jede Menge umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller galt es zu beseitigen. „Doch es ist auch die immer weiter ansteigende Zahl der Alltagseinsätze, die unsere Feuerwehren stark fordern“, betonte Bauer, der u.a. viele Tragehilfen für den Rettungsdienst nannte. Die Tragehilfen gehen seinen Angaben zufolge mittlerweile so weit, dass die Feuerwehr auch angefordert wird, um aus dem Krankenhaus entlassene übergewichtige Patienten zurück in ihr Wohnumfeld zu transportieren.Weiter erinnerte Bauer an zwei Großbrände im vergangenen Jahr in Tostedt und in Todtglüsingen. , und auch die erneut hohe Zahl an ausgelösten Brandmeldeanlagen sorgte wieder für viel Arbeit. Auch fanden zwei schwere Verkehrsunfälle Erwähnung in Bauers Bericht, wo mehrere Feuerwehren der Samtgemeinde Menschen aus höchster Lebensgefahr retteten. Ein besonderer Höhepunkt des vergangenen Jahres war die Fertigstellung des Anbaus an das Feuerwehrgerätehaus in Wistedt, die Wistedter Feuerwehr hat nun ein zeitgerechtes und adäquates Feuerwehrhaus zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Für die Feuerwehr Heidenau wurde zudem ein neuer Mannschaftstransportwagen angeschafft. Daneben sind auch neue Gasspürmessgeräte, mobile Rauchabschlüsse und Wärmebildkameras angeschafft worden. „Jede Feuerwehr soll auf dem ersten ausrückenden Fahrzeug mit diesen Gerätschaften ausgerüstet sein, um ein schnelles, effizientes Arbeiten im Einsatzfall zu gewährleisten“, betonte Bauer. Auch neue Helme wurden für die Feuerwehrleute beschafft, zuerst wurden damit die Atemschutzgeräteträger ausgestattet. Für dieses Jahr sind gleich mehrere neue Einsatzfahrzeuge angedacht. Neben zwei geplanten Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehren aus Todtglüsingen und Wistedt soll die Feuerwehr Heidenau ein neues Tanklöschfahrzeug erhalten, das ein altes Vorgängerfahrzeug ablösen soll. Die Mitgliedszahlen sind laut Bauer zufriedenstellend. In den zwölf Feuerwehren versehen 498 aktive Mitglieder ihren Dienst. Der Nachwuchs kommt aus den acht Jugendfeuerwehren mit insgesamt 148 Mitgliedern. Die derzeit einzige Kinderfeuerwehr besteht bei der Feuerwehr Tostedt, hier sind 22 Kinder dabei, und im Musikzug der Feuerwehr Dohren sind acht Musiker aktiv. Abgerundet wird der Personalstamm von 118 Mitgliedern in den Alters- und Ehrenabteilungen. Der Gemeindebrandmeister wünscht sich für die Zukunft, das die Zahl der Mitglieder ansteigt, um die vielfältige Arbeit der Feuerwehren der Samtgemeinde Tostedt auch weiterhin so engagiert sicherzustellen.