Trauer um den Friesenwallach "Bouke"

Petra Blohm (Foto) und ihre Familie trauern um "Bouke". Der stattliche Friesenwallach musste jetzt im Alter von 24 Jahren eingeschläfert werden. Er hatte sich Montagabend in seiner Box hingelegt und mochte nicht mehr aufstehen. "Auch die Tierärztin konnte nicht helfen" , berichtet Petra Blohms Tochter Claudia.Viele WOCHENBLATT-Leser hatten Anteil am Schicksal von "Bouke" genommen, der vor rund zwei Jahren von einer Frau von seiner Weide an der B75 bei Königsmoor (Samtgemeinde Tostedt) gestohlen worden war, und halfen mit, dass der Friese zurück zu seiner Familie kam und die Diebin gefasst wurde.