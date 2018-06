Abendempfang der Grünen-Landtagsabgeordneten: Pflege im Alter und Sicherheit diskutieren

bim. Handeloh. Zu einem Abendempfang mit Imbiss und Getränken laden die Grünen-Fraktionschefin Anja Piel sowie die Landtagsabgeordneten Helge Limburg, Imke Byl, Detlef Schulz-Hendel, Eva Viehoff und Stefan Wenzel für morgigen Donnerstag, 7. Juni, um 19.30 Uhr ins Café Schaftstall in Handeloh-Wörme, Am Büsenbach 35, ein. Die Besucher haben nicht nur die Gelegenheit, sich zu informieren, sondern auch den Landtagsabgeordneten ihre persönlichen Anliegen, Wünsche und Anregungen mit auf dem Weg nach Hannover zu geben.

Ob nun Themen wie Pflege im Alter, innere Sicherheit verbunden mit dem neuen Polizeigesetz oder das Entgegenwirken der Verbreitung von multiresistenten Keimen - alles kann hinterfragt und im Gespräch mit den Abgeordneten diskutiert werden. Ein weiteres Thema werden auch das neue Kindertagesstättengesetz und die damit verbundenen Herausforderungen für Kommunen, Einrichtungen sowie Erzieherinnen und Erzieher sein.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung bei Nadja Weippert, Mitglied im Landesvorstand der Grünen, per E-Mail an kontakt@nadja-weippert.de.