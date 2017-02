Aldi-Erweiterung in Tostedt ist Ausschuss-Thema

bim. Tostedt. Ein städtebaulicher Vertrag, der die Zulässigkeiten bei der Erweiterung des Aldi-Marktes im Gewerbegebiet Zinnhütte von 800 auf 1.200 Quadratmeter regelt, steht auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses der Gemeinde Tostedt am Donnerstag, 16. Februar, um 18 Uhr in der Grundschule Poststraße. Bei dem Vertrag geht es auch um Umbau des Dänischen Bettenlagers sowie die Ansiedlung eines Getränkemarktes und eines Budnikowsky-Drogeriemarktes.

Weiterhin geht es u.a. um die Zustimmung zum „Einzelhandels- und Zentrenkonzept“, die Bebauungspläne Amselweg/Meisenweg und Bahnhofstraße/Poststraße sowie städtebauliche Verträge für die Bebauung des ehemaligen Dörnbrack-Geländes Am Bahnhof 9 mit mehreren Mehrfamilienhäusern und für Bebauung des Grundstücks Bahnhofstraße 25 mit einem Wohn- und Geschäftshaus.