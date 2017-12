Bebauungsplan "Am Baggersee" liegt öffentlich aus

bim. Tostedt. Der Bebauungsplan "Am Baggersee" liegt erneut und zwar bis zum 11. Januar 2018 im Tostedter Rathaus, Schützenstraße 26a (Fachbereich Bauen und Planung, Zimmer 409), zu den Öffnungszeiten aus. Wie berichtet, plant der Todtglüsinger Sportverein den Bau eines Vereinshauses und Trainingsgebäudes auf seinem Gelände am Baggersee.

Eine erneute Auslegung wurde aufgrund von Eingaben des Landkreises Harburg bei der vorangegangenen Auslegung und der daher erfolgten Änderungen erforderlich. Unter anderem ging es um eine Anregung zur Ausgleichsfläche. Und aufgrund des Brandschutzes ist eine neue, dritte Zufahrt zum Gelände erforderlich. Diese neue Zufahrt wird zwischen den bereits vorhandenen zwei Zufahrten angelegt und führt auf direktem Wege zum zukünftigen Vereinshaus. Unmittelbar an der Straße „Am Baggersee“ wird an dieser neuen Zufahrt eine Stellplatzanlage mit ca. 36 Stellplätzen neu angelegt.