Klaus-Dieter Feindt ist seit 45 Jahren im Rat aktiv

Die Samtgemeinde Tostedt besteht inzwischen seit 45 Jahren. Am 14. November 1972 habe die erste Sitzung des Samtgemeinderates stattgefunden, berichtete Samtgemeinde-Bürgermeister Dr. Peter Dörsam in der Ratssitzung. "Die Samtgemeinde ist trotz aller Kritik ein gutes Konstrukt und kann funktionieren", so Dörsam. Damals hatte der Rat 31 Mitglieder. Von Anfang an dabei ist übrigens Klaus-Dieter Feindt (SPD, Foto). "Das ist sehr beachtlich", lobte Dörsam. Foto: archiv bim