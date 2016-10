Raumprogramm für Grundschule Todtglüsingen wird vorgestellt

Das Raumprogramm für den Anbau und die Sanierung der Grundschule Todtglüsingen wird in der Sitzung des Schulausschusses der Samtgemeinde Tostedt am Dienstag, 25. Oktober, um 18 Uhr im Rathaus-Sitzungsraum, Schützenstraße 26a, vorgestellt.Wie berichtet, hat der Samtgemeinderat im vergangenen Dezember bechlossen, die Grundschule durch einen großen Anbau zu erweitern und die vorhandenen Räume zu sanieren. Das mit der Planung beauftragte Architekturbüro Ellwanger und Menzel aus Rotenburg hat nun in Abstimmung mit der Grundschule drei Varianten der Raumplanung vorgelegt, die im Ausschuss diskutiert werden sollen.Die CDU-/FDP-Gruppe hat zudem beantragt, in der Grundschule alle Fenster auszutauschen und - falls nötig - das bestehende Gebäude im Zuge der Anbau-Arbeiten energetisch zu sanieren.