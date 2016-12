Rolf Aldag einstimmig als Dohrens Bürgermeister wiedergewählt

Einmütigkeit im Gemeinderat in Dohren: Auf der konstituierenden Ratssitzung wurde der bisherige Bürgermeister Rolf Aldag (CDU), der erste stellvertretende Bürgermeister Carsten Wentzien (CDU) sowie der zweite stellvertretende Bürgermeister Helmut Gevers (WGD) jeweils einstimmig wiedergewählt. Carsten Wentzien ist zudem allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, vertritt ihn also auch in Angelegenheiten der Verwaltung.Neu in den Rat gewählt wurden Peter Aldag, Dominik Heitmann (beide CDU) und Klaus Cordes (FDP).Verabschiedet wurden nach zehn Jahren Ratszugehörigkeit Christa Biermann (SPD) , Lars Kummer und Gustav Merkens (beide CDU) sowie nach einem Jahr Claudia Behrens (SPD), die im vergangenen Jahr für Claus Zeulner (SPD) nachgerückt war, der dem Rat seit 2001 angehörte.Bürgermeister Aldag bedankte sich im Namen der Gemeinde Dohren und aller Ratsmitglieder für die gute Zusammenarbeit und ihr aktives und engagiertes Mitwirken, das stets an der Sache und an den Interessen des Dorfes ausgerichtet war.Fachausschüsse wurden auch für die neue Wahlperiode keine gebildet, sodass auch künftig alle Themen von Anfang bis Ende vom gesamten Rat beraten werden.