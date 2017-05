So sauber war der Container-Standort in Tostedt seit Jahren nicht

Jahrelang ärgerten sich viele Bürger und die Tostedter Verwaltung über die Müllberge, die uneinsichtige Umweltsünder an den Altglas- und Altkleidercontainern an der Harburger Straße in Tostedt hinterließen (das WOCHENBLATT berichtete mehrfach). Jetzt hat die Verwaltung ihrer Ankündigung, den Containerstandort aufzugeben, Taten folgen lassen. In den vergangenen Wochen sind nach und nach alle Container abgeholt worden.Auch wenn es für all diejenigen ist, die nun ihr Altglas woanders hinbringen müssen, bedauerlich ist, aber: So aufgeräumt war der Platz seit vielen Jahren nicht.• Der nächste Altglascontainer ist in der Lohberger Straße/Heidkamp.