Tostedt : Hindenburgpark |

bim. Tostedt. Am 17. Juni wird bundesweit der Tag der offenen Gesellschaft mit Tafeln der Freundschaft begangen. Diese Initiative, die von der Diakonie, dem Bundesministerium für Familie, dem Dachverband der Anzeigenblätter und anderen Organisationen getragen wird, fordert dazu auf, an dem Tag ein Fest der Demokratie zu feiern, indem auf Plätzen und Straßen ab 17 Uhr Tafeln eingerichtet werden, an denen sich die Menschen zum gemeinsamen Essen und diskutieren treffen sollen. Die FDP Tostedt lädt ab 10.30 Uhr in den Hindenburgpark ein. Dort widmert sich der stellvertretende FDP-Vorsitzende Dr. Harry Kalinowsky dem Thema offene Gesellschaft und u.a. Karl Poppers Werk „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde" sowie aktuellen Publikationen des französischen Präsidenten Macron oder von Ulrike Guérot, die für ein offenes Europa streitet.

Die Wahl des Veranstaltungsortes fiel nicht zufällig auf den Hindenburgpark. Wie mehrfach berichtet, möchte die FDP erreichen, diesen Platz für diverse Veranstaltungen nutzbar zu machen und ihn in "Europapark" unzubenennen.