bim. Kakenstorf. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Langen Straße im Bereich der Waldorfschule und verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Bachstraße

sind Themen in der Sitzung des Gemeinderates Kakenstorf in der Sitzung am kommenden Montag, 12. Juni, um 19.30 Uhr im neuen Feuerehrhaus, Eichenhöhe 8.

We iterhin geht es u.a. um die Umwandlung von möglichst vielen öffentlichen Grünflächen in "blühende Landschaften".