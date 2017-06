Ab heute: A1-Anschlussstelle Heidenau Richtung Hamburg gesperrt

(bim). Wie die für die Unterhaltung der sechsstreifigen A1 zwischen Hamburg und Bremen zuständige Projektgesellschaft A1 mobil soeben (26. Juni, 11.30 Uhr) mitgeteilt hat, ist die Anschlussstelle Heidenau in Fahrtrichtung Hamburg ab heutigen Montag, 26. Juni, seit 9 Uhr und bis Dienstag, 27. Juni, gegen 16 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Sittensen.

Die Anschlussstelle Hollenstedt in Fahrtrichtung Hamburg wird am Donnerstag, 29. Juni, ab 9 Uhr bis Freitag, 30. Juni, gegen 16 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Heidenau.