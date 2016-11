Zur Adventsausstellung rund um die Bötersheimer Schmiede laden Petra Schmalz und Dirk Tietgen für Samstag und Sonntag, 5. und 6. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr ein. Geboten werden geschmiedete Wohn- und Gartenaccessoires, dänische Kerzen sowie ein spezielles Sortiment für die Dekoration in der Adventszeit. Die Besucher können sich inspirieren lassen und stressfrei einkaufen oder die Ruhe und Beschaulichkeit mit einemwarmen Getränk am Feuer oder einen Spaziergang in der Umgebung genießen.Ausgestellt werden Arbeiten der Keramikerin Alice Stabrey aus Welle und desSteinbildhauers Jan Amelung aus Buchholz.Weitere Aussteller:- Veronika Schmalz (Schmuck aus Mokume Gane und Damaszenerstahl, Trauringe sowie Gold- und Silberschmuck)- Thomas Konwiarz (Holzobjekte und Skulpturen aus Mooreiche und anderen Hölzern)- Antje Lücke (gefütterte Schirmmützen aus besten Wollstoffen)- Stefan Urbach (Leder für Exzentriker mit Sinn fürs Praktische)- Ute Schellbach (Hüte im Stil der 1920er-Jahre nach Maß).Alle Aussteller beraten gern in Fragen zur Herstellung, Material und Pflegeihrer Produkte.Im Kaffeegarten gibt es hausgemachte Torten, belgische Waffeln, heißen Metoder Apfelsaft, fränkische Bratwurst und raffinierte Kleinigkeiten des freischaffendenKochs Jorma Klünder.Für alle, die an diesem Wochenende keine Zeit haben, gibt es Alternativen:Ladenöffnungszeiten der Schmiede in Bötersheim sind mittwochs bis samstags von 11 bis 17 Uhr. Außerdem sind Petra Schmalz und Dirk Tietgen von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr beim Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum am Kiekeberg zu Gast.Das Aussteller verzeichnis und weitere Informationen unter