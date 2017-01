Alte Liebe rostet nicht - oder doch?

Eine besonders unterhaltsame Lesung gibt es am 8. Februar, ab 19 Uhr im EWE-Servicepunkt Tostedt, Zinnhütte 5. Janette Rauch und Harald Maack - bekannt aus "Notruf Hafenkante" - lesen aus dem Bestseller „Alte Liebe“ von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder.Zum Inhalt: Alte Liebe rostet nicht. Aber die Zeit ist an Lore und Harry nach 40 Jahren Ehe nicht spurlos vorbeigegangen. Die leidenschaftliche Lore hat Angst, bald mit dem frisch pensionierten Harry untätig im Garten zu sitzen. Unterdessen heiratet ihre Tochter Gloria in dritter Ehe einen steinreichen Industriellen, der auch noch ihr Vater sein könnte. Wie konnte es so weit kommen?• Eine Anmeldung für die kostenfreie Veranstaltung ist möglich unter Tel. 04182-2952140 oder im Internet unter www.ewe.de/veranstaltungen