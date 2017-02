Anmeldungen für Kita- und Krippenplätze sind in Tostedt jetzt online möglich

Ab sofort können Eltern in der Samtgemeinde Tostedt ihr Kind online für einen Kindergartenplatz in allen samtgemeindeeigenen Kindertagesstätten anmelden. Auf der Internetseite der Samtgemeinde ( www.tostedt.de ) kann die Anmeldung ganz einfach mithilfe eines Online-Anmeldeformulars unter folgendem Menüpunkt erledigt werden: Familie/ Kinderbetreuung/ KiTa Online Voranmeldung. Nach Eingabe des Wunsch-Kindergartens sowie der Wunsch-Zeiten und des Aufnahmetermins erhalten die Eltern eine Bestätigung per E-Mail. Dann wird die Anfrage sofort an die von den Eltern bevorzugten Kindertagesstätten weitergeleitet.Gern sind auch die Mitarbeiterinnen des Familienservicebüros der Samtgemeinde Tostedt, Schützenstraße 24, Zimmer 100, Antje Borowski und Sandra Conrad, bei der Anmeldung behilflich.Nach wie vor können Eltern die Kindertagesstätten nach vorheriger telefonischer Absprache besuchen, um sich die Einrichtungen anzusehen und sich direkt vor Ort zu informieren.Wer sein Kind für einen freien Kindergartenträger anmelden möchte, benötigt ein Anmeldeformular, das bei der entsprechenden Einrichtung oder über die Internetseite der Samtgemeinde Tostedt erhältlich ist.Die Kosten für einen Kindergartenplatz lassen sich ebenfalls auf der Samtgemeinde-Homepage unter Familie/ Kinderbetreuung/ Kindergartengebührenrechner selbst ermitteln.