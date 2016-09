Behinderungen an der Heidebahn: Haltepunkte Suerhop und Büsenbachtal werden modernisiert

bim. Handeloh/Suerhop. Behinderungen gibt es ab kommenden Dienstag, 4. Oktober, nicht nur am Bahnhaltepunkt in Buchholz-Suerhop, sondern auch an der Station Büsenbachtal in Handeloh. Die Heidebahnstationen werden bis zum Jahresende modernisiert und barrierefrei ausgebaut. Im Büsenbachtal wird der Bahnsteig auf 55 Zentimeter erhöht und auf 140 Meter verlängert.

Anwohner müssen sich zudem auf Ruhestörungen einstellen, denn die Arbeiten werden zum Teil auch nachts durchgeführt. Die Haltepunkte bleiben während der Baumaßname für Reisende erhalten.

Mit Fertigstellung dieses dritten und letzten Bauabschnittes wird die rund 100 Kilometer lange Strecke zwischen Buchholz und Bennemühlen komplett auf 120 km/h ausgebaut sein.