"Bötersheimer Advent" rund um die historische Schmiede

tw. Bötersheim. Auf die beschauliche Vorweihnachtszeit können sich die Besucher des "Bötersheimer Advent" am Samstag und Sonntag, 11. und 12. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr rund um die historische Schmiede (Esteweg 13) in Bötersheim einstimmen. Dazu laden Dirk Tietgen und Petra Schmalz ein.

Geboten werden geschmiedete Wohn- und Gartenaccessoires (Foto), Kerzen, ein spezielles Sortiment für die Dekoration in der Adventszeit, Leuchter, Windlichter und Feuerschalen. Gastaussteller sind Alice Stabrey mit Keramik, Jan Amelung mit seinen Steinbildhauer-Arbeiten, Thomas Konwiarz mit Holzobjekten und Skulpturen aus Mooreiche und anderen Hölzern sowie Antje Lücke mit selbstgeschneiderten gefütterten Schirmmützen aus besten Wollstoffen.

Im Kaffeegarten können Besucher hausgemachte Torten, Belgische Waffeln, heißen Met oder Apfelsaft, fränkische Bratwurst und raffinierte Kleinigkeiten des freischaffenden Kochs Jorma Klünder genießen.

Alle, die an diesem Wochenende keine Zeit haben, können zu den Ladenöffnungszeiten (Mi.-Sa., 11-17 Uhr) vorbeischauen oder den Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum am Kiekeberg von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr besuchen.

• Weitere Informationen sind zu finden unter www.TietgenundSchmalz.com.

Foto: archiv privat