Bötersheimer Gartentage rund um die historische Schmiede

bim. Bötersheim. Diese Veranstaltung zieht wieder Gartenfreunde aus Nah und Fern an: Zum zwölften Mal laden Dirk Tietgen und Petra Schmalz für Samstag und Sonntag, 19. und 20. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr zu "Planten in Boitschen", den Bötersheimer Gartentagen, an die historische Schmiede in Bötersheim ein. Dort präsentieren Aussteller aus den Bereichen Botanik, Floristik, Kunst, Design und Handwerk ihre Arbeiten und bilden den Rahmen für das Gartenfest. Die Diplom-Designerin Petra Schmalz veredelt diese Veranstaltung mit ihren Dekorationen zu einem Fest der Sinne. Einige der Angebote:

Kräuter mit Fernweh: Kirgisischer Oregano, Tasmanische Minze, zehn Sorten Basilikum aus Kuba, Griechenland, Thailand u.a. Kräuter von Anis bis Zitronenkraut und natürlich Tomaten in großer Vielfalt bietet die Staudengärtnerei Busse aus Uelzen.

„Pflanz Dir Was“ ist das Motto von Ulrike Meyer aus Dörverden. Sie hat ein großes Funkiensortiment, Taglilien, Schneebälle, botanische Clematis und Rosen.

Die „Seifenkiste Bullenhausen“ bietet neben handgemachten Pflanzenölseifen auch Produkte aus dem Bade- und Wohlfühlbereich, wie z. B. Badezusätze, Rasierbedarf, Naturschwämme und Seifenschalen an.

Ute Schellbach, Modedesignerin aus Berlin, arbeitet seit 1998 in ihrem Atelier an der Gestaltung und Herstellung von Stroh-, Filz- und Brauthüten und Brautschmuck.

Alice Stabrey, Keramikerin aus Welle, zeigt ausgesuchte Objekte für den Garten.

„Petras feine Fasern“ führt pfalnzengefärbte Garne und Kammzüge sowie selbstgesponnene Garne.

Das Schmiedeteam zeigt handgeschmiedetet Rankhilfen, Rosenbögen, Feuerstellen, Schaukeln und Neuigkeiten.

Im Kaffeegarten gibt es hausgemachte Torten, Kaffeespezialitäten, fränkische Bratwurst und raffinierte Kleinigkeiten des freischaffenden Kochs Jorma Klünder.

Das komplette Ausstellerverzeichnis ist zu finden unter www.TietgenundSchmalz.com.