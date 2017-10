Bongartz liest aus "Ein Bär will nach oben" in Tostedt

Tostedt : Hotel Wiechern |

bim. Todtglüsingen. Schauspieler Peter Bongartz kommt auf Einladung der Irene und Friedrich Vorwerk-Stiftung nach Tostedt. Er liest am Freitag, 10. November, um 19 Uhr im Hotel Wiechern, Tostedter Straße 9, aus William Kotzwinkles Werk "Ein Bär will nach oben". Der Vorverkauf für die begehrten Karten hat begonnen.

Trotz zahlreicher TV-Rollen blieb der bekannte charismatische Schauspieler der Bühne mit erfolgreichen Theatertourneen treu (Achterbahn, Enigma, Kleine Eheverbrechen). Peter Bongartz liest den Roman „Ein Bär will nach oben“ 2014 als deutsche Erstaufführung.

Der Autor William Kotzwinkle erhielt mehrere literarische Auszeichnungen und gehörte in Amerika schon lange zu den Bestseller-Autoren, bevor sein rührend-hässliches Sternenwesen E.T. bekannter wurde als der Präsident der USA.

"Ein Bär will nach oben“ ist das phantastische Abenteuer des Bären Hal Jam, der aus dem Wald auszieht, um als Autor in der Glitzerwelt der Menschen Karriere zu machen. Erstaunlicherweise sehen seine Geschäftspartner aus der Verlags- und Medienbranche in ihm nie den zottigen Bären mit einem gestohlenen Roman unter dem Arm, sondern einen grobschlächtigen Naturburschen, der perfekt medientauglich ist. Eine skurrile Satire über die moderne Medienwelt.

• Eintritt: 15 Euro (inklusive Canapés ab 18 Uhr). Kartenvorverkauf in Tostedt bei "Buch & Lesen", Unter den Linden 17, im Töster Reisebüro, Kastanienallee 2 und Bäckerei Weiss, Tostedter Straße 14 in Totglüsingen.