"Bücherbabys" und Figurentheater - Termine in der Tostedter Bücherei

bim. Tostedt. Folgende Veranstaltungen finden demnächst in der Tostedter Bücherei, Schützenstraße 26a, statt:

• „Bilderbuchkino“ für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren am Dienstag, 13. Februar, von 15.30 bis 16.30 Uhr. Vorgelesen werden „Der Flugalong (Allerbeste Freunde)“ und „Geschichtendrache Ü lernt fliegen“.

• Am Dienstag, 20. Februar, von 15 bis 17 Uhr führt das Marotte-Figurentheater aus Karlsruhe das lustige Stück „Petterssons Feuerwerk für den Fuchs“ auf für Kinder ab fünf Jahren. Kosten: 5 Euro im Vorverkauf, 7 Euro an der Tageskasse. Kartenvorverkauf in der Bücherei Tostedt und in den Buchhandlungen Buch & Lesen, Buch-Ecke Friesecke sowie in der Hollenstedter Buchhandlung S + R Buch.

• Kleine Ufos weren am Donnerstag, 22. Februar, von 10 bis 11 Uhr bei den „Bücherbabys“ selbst gemacht. Mitmachen können Krabbelkinder bis drei Jahre sowie deren Eltern und Geschwister.

• In ein weiteres "Bilderbuchkino" wird für Dienstag, 27. Februar, von 15.30 bis 16.30 Uhr eingeladen. Dann stehen „Fabers Schatz“ sowie „Tiger und Bär im Straßenverkehr“ auf dem Programm.