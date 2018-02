CCR Recovered rockt

Tostedt : Hotel Zum Meierhof |

ah. Tostedt. Wer die Songs der Band "Creedence Clearwater Revival" mag, sollte es nicht verpassen, am Samstag, 217. Februar, ins Hotel "Zum Meierhof" nach Tostedt (Buxtehuder Straße 3) zu kommen zu kommen. Dort tritt die Band "CCR - Recovered" um 21 Uhr auf (Einlass ab 20 Uhr).

Die Musiker der Band haben sich gefunden, weil sie die Songs der ehemaligen amerikanischen Top-Band lieben, die zeitweise in den USA noch mehr Hits als die Beatles in den Charts hatte. Sie bringen den mitreißenden Sound der Gruppe mit viel Kraft auf die Bühne. Michael Matthies (Gitarre), Martin Prosotowitz (Bass), Kai Jessen (Gesang), Jens Kröger (Schlagzeug) und Peter Jobmann (Gitarre) haben die Songs von "Creedence Clearwater Revival" im Blut und sorgen für beste Stimmung. Von "Bad Moon Rising" über "Sweet Hitchhiker" bis zu "Who'll Stop The Rain" reicht das Songspektrum.