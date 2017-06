Choral „Vater unser im Himmelreich“ in Tostedter Johanneskirche

Tostedt : Johanneskirche Tostedt |

bim. Tostedt. Eine Orgelmusik zum Reformationsjahr spielt Kai Schöneweiß, Kantor der Tostedter Johannes-Kirchengemeinde am Sonntag, 18. Juni, ab 17 Uhr in der Johanneskirche. Im Mittelpunkt des Konzerts steht der Choral „Vater unser im Himmelreich“ von Martin Luther.

Luther schrieb den Text im Jahr 1539, die biblische Vorlage dafür ist das Vaterunser. Damit schuf er die erste singbare, deutsche Fassung des zentralen Gebets der christlichen Kirchen. Der Choral inspirierte eine Vielzahl an Komponisten. Neben zwei Bearbeitungen der barocken Komponisten Dietrich Buxtehude und Georg Böhm und Kompositionen aus unserer Zeit erklingt die sechste Orgelsonate von Felix Mendelssohn Bartholdy. Diese Sonate hat den Beinamen Vaterunser-Sonate, weil der Choral in dem Stück auf kunstvolle Weise immer wieder aufgenommen wird. Neben dem wahrscheinlich berühmtesten Orgelwerk von Johann Sebastian Bach, der „Toccata und Fuge d-Moll“, erklingt noch ein zweites Werk des Komponisten, das den gleichen Titel trägt.

Während des Konzerts wird es eine Videoübertragung auf eine Leinwand geben, sodass man Kai Schöneweiß beim Spielen nicht nur hören sondern auch sehen kann.

• Der Eintritt ist frei.