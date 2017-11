Das Duo "Nervling" kommt nach seiner Welttournee wieder ins Tostedter Medienwerk

Kritisch, aber dennoch mit augenzwinkerndem Humor, lebendigen Rhythmen und ansteckendem Temperament - so präsentieren sich Moira Serfling und Tom Baetzel als Duo "Nervling". Die beiden sind nach ihrer 15-monatigen Welttour am Freitag, 17. November, um 20 Uhr erneut im Tostedter Medienwerk 15, Friedrich-Vorwerk-Straße 15 (im Gewerbegebiet Harburger Straße) zu Gast. Mit ihrer Musik, ihrem Witz und Charme werden sie das Publikum sicherlich wieder in ihren Bann ziehen. Tickets gibt es zum Preis von 12,60 Euro unter www.medienwerk15.de (Stichwort: Kultur).