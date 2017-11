"Die Feuerzangenbowle" zum dritten Mal auf Großbildleinwand in Tostedt erleben

Tostedt : Feuerzangenbowle |

bim. Tostedt. „Dieser Film ist ein Loblied auf die Schule, aber es ist möglich, dass die Schule es nicht merkt“ - so erfährt es der Zuschauer beim Film „Die Feuerzangenbowle“. Auch wenn Schule heute anders ist, wer hätte nicht gerne wie einst Heinz Rühmann in seiner Rolle als Hans Pfeiffer die „Pauker“ ins Boxhorn gejagt? Wohl deshalb ist der Film nach wie vor ein Klassiker. Zum dritten Mal lädt der Werbekreis Tostedt am Abend vor dem Christkindlmarkt am Freitag, 1. Dezember, um 19 Uhr dazu ein, den Kult-Film gemeinsam auf dem Platz am Sande auf Großbildleinwand zu erleben.

In den vergangenen beiden Jahren erfreute sich die Präsentation großer Beliebtheit. Die Zuschauer genießen die Vorführung auf Heuballen sitzend. Wer hat, ist herzlich dazu eingeladen, stilecht mit Zylinder zur Vorstellung zu erscheinen.

Dafür spendiert der Werbekreis Tostedt jedem Zylinderträger ein Heißgetränk - natürlich einen Becher Feuerzangenbowle.

Keine Frage: Heinz Rühmann (1902 - 1994) hätte seine wahre Freude daran gehabt, dass sich auch heutige Generationen noch an der Geschichte von Schriftsteller Heinrich Spoerl (1887 - 1955) erfreuen.