"Die Siedler von Catan“-Ranglistenturnier in Tostedt

Straßen anlegen, Siedlungen bauen und klug Rohstoffe wie Erz, Wolle, Ziegel oder Holz tauschen - der Wettlauf um die Besiedelung hat begonnen. Das mehrfach ausgezeichnete Brettspiel "Die Siedler von Catan" begeistert seit Jahren die Spieler-Community. Bald gibt es eine Premiere in Tostedt: Am 7. Juli ab 11 Uhr steigt im "Haus der Begegnung", Poststraße 16, das „Die Siedler von Catan“-Ranglistenturnier für die Region, für das bereits jetzt Anmeldungen angenommen werden.Alle, auch Kinder, sind herzlich eingeladen, an dem Turnier teilzunehmen. Bedingung ist nur, die Regeln von dem Grundspiel „Die Siedler von Catan“ zu beherrschen.Das Turnier wird organisiert von Claudia Barmbold aus Heidenau, die in der Vergangenheit schon Turniere in Hamburg veranstaltet hat, und Margret Holste aus Tostedt.Sollten die derzeitigen Umbauarbeiten im "Haus der Begegnung" bis zum 7. Juli nicht abgeschlossen sein, gibt es Ausweichräume. Das Startgeld von 3 Euro pro Person kommt dem "Haus der Begegnung" zugute. Für Getränke und kleine Snacks wird gesorgt. Für die Erstplatzierten gibt es Gesellschaftsspiele als Preise zu gewinnen, die vom Kosmos-Verlag gestiftet werden.Anmeldungen werden angenommen unter: www.catan-meisterschaft.de/de/termine-und-anmeldung.htm oder bei Claudia Barmbold:catan.meisterschaft@gmail.com.Die nächste Catan Weltmeisterschaft findet übrigens am 24./25. November 2018 im „Theaterhaus“ Köln statt.