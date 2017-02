Dorfjugend lädt zum Faslam in Kampen

bim. Kampen. Am kommenden Samstag, 11. Februar, geht es im Mühlendorf Kampen wieder rund, wenn die Dorfjugend zu ihren beliebten Faslamsveranstaltungen ins Schützenhaus einlädt.

Traditionell startet der Veranstaltungsreigen um 14.30 Uhr mit dem Suchen des Faslamskerls. Der bunte Zug durchs Dorf wird angeführt von „Oma und Opa“. Wer sich hinter dieser Maskerade verbirgt, bleibt allerdings vorerst geheim. Begleitet werden die Faslamsfreunde vom Spielmannszug Kampen.

Um 16 Uhr startet der Kindertanz in der Schützenhalle Kampen. Dort werden wieder kleine Polizisten, Piraten, Prinzessinen und anders fantasievoll verkleidete junge Närrinnen und Narren erwartet. Sie dürfen sich auf ein tolles Animationsprogramm und Süßigkeiten freuen. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen.

Um 21 Uhr steigt dann die Party für die "Großen" in der Schützenhalle Kampen mit DJ Nico vom Playa DJ Team und DJ Jan von Toestenklang.

Den Abschluss bildet am Sonntag, 12. Februar, ab 10 Uhr das traditionelle „Eier schnorren“, bei dem die Dorfjugend Kampen verkleidet in Kampen unterwegs ist.