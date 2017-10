Tostedt : Schützenhalle |

ah. Tostedt. Die traditionelle Veranstaltung der Tostedter Band "Cockroach" lassen sich echte Musikfans nicht entgehen. Am Samstag, 4. November, spielt die Band in der Tostedter Schützenhalle (Schützenstraße 51). Der Einlass beginnt um 20 Uhr, der Eintritt beträgt fünf Euro.

Die Band hat viele neue Songs im Repertoire, das Event trägt das Motto "Showtime". Eröffnen wird den Abend die Band "Funkspruch" mit Deutschrock. Für musikalische Abwechslung ist also bestens gesorgt.